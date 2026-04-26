João Henriques, treinador do AVS, enalteceu o trabalho da sua equipa no empate com os bicampeões nacionais Sporting (1-1). O técnico recorda que só tinha cinco jogadores no banco de suplentes.

«Fizemos noventa minutos onde naturalmente o nosso adversário teria muito mais posse de bola. Contra o melhor ataque da prova, o AVS ter 1.6 golos esperados mostra o que viemos aqui fazer hoje. O trabalho que fizemos hoje é o que queríamos fazer até ao final da época. Os jogadores mostraram que a tabela mente muito em relação ao valor deles. O AVS pôs em campo os cinco jogadores que tínhamos no banco. Tivemos que apelar à criatividade para nos organizarmos fora do nosso modelo. Estávamos muito organizados. O Sporting estava fatigado, mas descer de divisão também não é mais fácil de gerir. Salientar que a última oportunidade é do Perea. Mostrámos que somos dignos da Liga. É uma equipa à altura da competição.»