«Sporting estava fatigado, mas descer de divisão não é mais fácil»
Treinador do AVS diz que teve de ser «criativo» para solucionar problemas
Treinador do AVS diz que teve de ser «criativo» para solucionar problemas
João Henriques, treinador do AVS, enalteceu o trabalho da sua equipa no empate com os bicampeões nacionais Sporting (1-1). O técnico recorda que só tinha cinco jogadores no banco de suplentes.
«Fizemos noventa minutos onde naturalmente o nosso adversário teria muito mais posse de bola. Contra o melhor ataque da prova, o AVS ter 1.6 golos esperados mostra o que viemos aqui fazer hoje. O trabalho que fizemos hoje é o que queríamos fazer até ao final da época. Os jogadores mostraram que a tabela mente muito em relação ao valor deles. O AVS pôs em campo os cinco jogadores que tínhamos no banco. Tivemos que apelar à criatividade para nos organizarmos fora do nosso modelo. Estávamos muito organizados. O Sporting estava fatigado, mas descer de divisão também não é mais fácil de gerir. Salientar que a última oportunidade é do Perea. Mostrámos que somos dignos da Liga. É uma equipa à altura da competição.»