Sem vencer desde a 7.ª jornada (1-0, frente ao Gil Vicente), João Henriques afirmou a importância de inverter o ciclo sem vitórias do Santa Clara na deslocação ao Desportivo das Aves, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

«Queremos quebrar este ciclo sem vitórias, de preferência já sábado. A partir daí, nós sabemos que quando invertermos um ciclo e iniciamos outro, queremos depois mantê-lo. E mantê-lo é fazer duas, três vitorias de seguida», afirmou o técnico da equipa açoriana na conferência de antevisão ao encontro frente ao último classificado do campeonato.

João Henriques assinalou que apesar de o Desportivo das Aves ter somado apenas dois triunfos no campeonato, espera um jogo «muito difícil», frente a uma equipa que «está a precisar muito de pontos».

O técnico mostrou-se satisfeito pelos reforços da equipa neste mercado de inverno, Cryzan Barcelos e Costinha, revelando que eram «dois namoros antigos» que vêm «acrescentar qualidade ao plantel», mas avançou, contudo, que os jogadores ainda não estarão disponíveis para o próximo jogo devido a razões «burocráticas».

Santa Clara, 15.º classificado com 14 pontos, e Desportivo das Aves, 18.º com seis, jogam no próximo sábado, às 15:30, na Vila das Aves.