O FK Panavezys, comandado pelo treinador português João Luís, venceu este sábado a Taça da Lituânia, ao bater, na final, o Suduva no desempate por grandes penalidades (6-5), depois de um empate 1-1 no final do tempo regulamentar.

Com o lateral português Rafael Floro, que fez a formação no Sporting e no FC Porto, a titular, o Panavezys marcou primeiro, aos 22 minutos, por Ernestas Veliulis, mas o Suduva empatou logo a seguir, aos 25 minutos, numa grande penalidade convertida por Renan Oliveira.

O marcador não sofreu mais alterações e o FK Panevezys foi mais feliz na lotaria nas grandes penalidades. Foi a primeira taça do clube que foi fundado há apenas cinco anos e o troféu também abre espaço para uma vaga inédita na Liga Europa da próxima temporada.

João Luís já está há cinco anos na Lituânia onde, além do FK Panevezys, já treinou o Stumbras e o Zalgiris. Rafael Floro, por seu lado, regressou este ano ao país onde já tinha representado o Stumbras. Pelo meio, jogou no Felgueiras e no Olhanense.