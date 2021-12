O FC Porto B venceu o dérbi contra o Leixões, no Olival, e saltou para o oitavo lugar da II Liga. João Marcelo, aos 47 minutos, decidiu a partida e deixou os «bebés do Mar» demasiado longe da luta pelos lugares de subida.



Na terceira derrota consecutiva do Leixões, José Mota mudou de guarda-redes e Stefanovic respondeu com uma bela exibição. Insuficiente, porém, para evitar a derrota.



Na fase final do jogo, o Leixões arriscou tudo, tentou tudo, mas a defesa do FC Porto (liderada por Zé Pedro) respondeu também sem mácula. O empate ajustava-se bem aos eventos da partida.



Com o triunfo, a equipa B do FC Porto passa a ter 18 pontos na tabela, mais três do que o Leixões.



FICHA DE JOGO:



Centro de Treinos do Olival

Árbitro: Bruno José Costa



FC PORTO B: Ricardo Silva; João Marcelo, Romain Correia e Zé Pedro; Rodrigo Ferreira, Mor N'Diaye, Bernardo Folha e Leo Borges; Silvestre Varela (João Peglow, 89), Danny Loader (Jorge Meireles, 76) e Gonçalo Borges (João Mendes, 89).



Treinador: António Folha



LEIXÕES: Stefanovic; Calasan, Léo Bolgado e Chris Nduwarugira; Pedro Coronas (Luisinho, 86), Kiki Silva (Isnaba, 76), Hélder Morim (Sapara, 57) e Seck; João Oliveira (George Ayine, 57), Luan Santos e Thalis (Mory Bamba, 86).



Treinador: José Mota



Golo: João Marcelo (47)