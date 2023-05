[EM ATUALIZAÇÃO]

O futebolista português João Mário anunciou, este domingo, a despedida da seleção portuguesa de futebol, na véspera de Roberto Martínez anunciar os convocados para os jogos com Bósnia-Herzegovina e Islândia.

«Atendendo à fase que atravesso na carreira e depois de profunda reflexão, do foro pessoal, ponderada e honesta, entendo que este é o momento indicado para me despedir da seleção nacional», lê-se no comunicado do campeão europeu em 2016, através dos canais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Uma palavra de agradecimento também aos adeptos portugueses que sempre me apoiaram em todos os momentos em que vesti esta camisola. Sempre estarei na fila da frente a apoiar a seleção nacional. Serei sempre mais um a vibrar com os sucessos da equipa de todos nós. É um momento emotivo e peço que respeitem a minha decisão», considerou.