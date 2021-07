Giuseppe Marotta, CEO do Inter de Milão, criticou a postura do Sporting, que acusa o clube italiano de ter recorrido a um expediente para permitir a mudança de João Mário para o Benfica, contornando a chamada cláusula antirrivais.



Na terça-feira, em comunicado, o Inter já tinha reagido oficialmente às acusações dos leões.



Esta tarde, em declarações aos jornalistas, Giuseppe Marotta admitiu ter ficado surpreendido com a posição assumida pelo Sporting.



«A postura do Sporting é muito arriscada. Nós agimos da melhor forma e de uma forma muito correta. Rejeitámos as acusações que foram feitas contra nós», salientou o CEO do Inter de Milão, visivelmente agastado.