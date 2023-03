João Mário foi confrontado com assobios de parte dos adeptos presentes no Estádio de Alvalade quando entrou em campo na segunda parte do Portugal-Liechtenstein (4-0).

O jogador, recorde-se, assinou pelo Benfica depois de ter representado o Sporting, por empréstimo do Inter de Milão. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, condenou a atitude dos adeptos.

«Foi com incredulidade, tristeza e desagrado que vi ontem um jogador da Seleção Nacional, João Mário, ser assobiado por uma parte do público presente no Estádio de Alvalade (...) A falta de respeito, a clubite, a divisão e a ingratidão têm de ser condenadas e expostas publicamente. Este episódio deixou magoados jogadores, equipa técnica e staff que formam a Seleção Nacional e não pode repetir-se, seja com quem for», salienta o dirigente.

Fernando Gomes concorda com a mensagem de João Palhinha após o encontro: «Como o João Palhinha afirmou ontem, muito bem, o legado que temos de deixar às gerações vindouras deve ser o dos valores positivos do desportivismo, patriotismo e dedicação ao futebol. É isso que a Seleção Nacional representará sempre.»