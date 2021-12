Wilson Manafá vai ser operado, informou o FC Porto esta noite.

O lateral-direito saiu lesionado no clássico frente ao Benfica e, segundo a nota dos dragões, vai ser sujeito a uma intervenção cirúrgica já esta sexta-feira, devido a uma «rotura do tendão rotuliano do joelho direito».

Também João Mário, que foi substituído precisamente por Manafá, saiu lesionado, com uma lesão muscular na coxa esquerda. O internacional sub-21 por Portugal vai ser reavaliado esta sexta-feira.