O Inter de Milão emitiu, esta terça-feira, um comunicado em resposta ao que o Sporting fez acerca da contratação de João Mário por parte do Benfica. Os leões defendem que foi «usado um expediente» para que o clube italiano e o internacional português e que as partes «pretenderam furtar-se» às obrigações contratualizadas há cinco anos.



Ora, o campeão italiano considerou «inaceitáveis e sem fundamento» os argumentos dos verde e brancos, acrescentando que «irá proteger a sua imagem e reputação» nos locais próprios.



Lembre-se que o Sporting argumenta o acordo assinado com o clube de Milão e com o jogador em 2016. Caso João Mário «viesse a ser inscrito a favor de clubes portugueses, entre os quais o Benfica» o clube de Alvalade teria de receber 30 milhões de euros.



O comunicado do Inter:



O Inter tomou conhecimento do comunicado feito pelo Sporting. As declarações são inaceitáveis, extremamente graves e - mais importante - sem qualquer fundamento. O clube irá proteger a sua imagem e reputação nos locais próprios.