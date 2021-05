O capitão do futsal do Sporting, o campeão europeu João Matos, defendeu esta terça-feira que a nova geração que está a aparecer na equipa sénior dos leões vai garantir o futuro do clube na modalidade.

«Nos últimos cinco anos estivemos em quatro finais, já criámos um estatuo tremendo na Europa. Este Sporting, agora repleto de juventude e ADN Sporting, é promissor. O potencial destes miúdos vai certamente garantir o futuro do futsal do Sporting», disse, à margem da receção da equipa na Câmara Municipal de Lisboa, na homenagem pelo título europeu alcançado na segunda-feira, na Croácia, na final da Liga dos Campeões ganha ao Barcelona, por 4-3.

João Matos marcou o golo que deu o 3-2 ao Sporting, o tento da reviravolta na partida, após os jovens formados no clube, Zicky Té e Erick, terem iniciado a cambalhota no marcador face aos catalães.

«Enorme felicidade. É um plantel cheio de juventude e irreverência, com fome de títulos, um leque de jogadores formados no Sporting», ressalvou, dizendo que tinha garantido ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, que estaria de volta a Portugal com a Taça. «Estávamos com muita fé, compromisso, crer e houve uma tremenda superação neste grupo», expressou.

O fixo de 34 anos, que está no Sporting desde 2002, explicou ainda as palavras dadas no balneário à equipa no pré-jogo, apontando que foi para dar um «pico de adrenalina à equipa. «Era o objetivo, ativar a nossa criatividade e o nosso empenho. Depois, em todo o processo de voltar a campo, tínhamos o retorno à calma e era o nosso foco: entrar calmos, determinados, ambiciosos. Estamos de parabéns pelo que conquistámos», finalizou.

Para receber a equipa junto à sede do município estiveram cerca de 200 adeptos, que ouviram também palavras do presidente Frederico Varandas, de felicitação pela segunda Liga dos Campeões.

«Se a primeira vez fica na história, tenho de confessar que, para mim, este segundo título é muito mais importante para o Sporting. E vou dizer porquê: há dois anos, lançámos o desafio a diretores e treinadores de que o ADN do Sporting não pode ser só no futebol. O ADN, a aposta na formação, muito mais do que a identidade, é a própria sustentabilidade e ver hoje uma equipa campeã da Europa com nove jogadores formados no Sporting, com seis abaixo dos 22 anos, com dois miúdos, o Zicky e o Diogo, com idade júnior, não é só um orgulho, é uma admiração estarem aqui a representar o Sporting e darem este título histórico.

Também o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, felicitou o Sporting pela conquista europeia.