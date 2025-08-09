João Mendes já tem novo clube. O médio ofensivo ex-V. Guimarães é reforço do Kayserispor, oficializou este sábado o emblema turco. O português vai utilizar a camisola número dez.

O jogador natural de Matosinhos terminou contrato com os 'conquistadores' e por isso chega a custo zero ao novo desafio, assinando um contrato válido por duas temporadas.

Cumpriu duas épocas pelo V. Guimarães. Na temporada transata marcou oito golos e fez três assistências em 47 jogos, 24 dos quais a titular.

Formado essencialmente no Leixões, o médio ofensivo representou clubes como Oliveirense, Tondela, Estoril Praia, Chaves e recentemente o V. Guimarães.

Esta será, portanto, a primeira experiência de João Mendes no estrangeiro, que reforça o 14.º classificado da última edição da Liga turca. O Kayserispor estreia-se este domingo na Liga frente ao Besiktas.