A Académica venceu esta quinta-feira o Penafiel, por 3-0, no Estádio Cidade de Coimbra, no jogo inaugural da 24.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa orientada por João Carlos Pereira dispôs das duas ocasiões mais soberanas para abrir o marcador, mas só o fez aos 34 minutos, por Leandro Silva.

Antes, aos 23 minutos, Chaby rematou ao poste de fora da área e, ao minuto 31, após falta de Gleison sobre Mike, na área, Zé Castro viu Luís Ribeiro negar o 1-0, que surgiria volvidos três minutos. Assistido por Francisco Moura, Leandro assinou o golo inaugural.

Já na segunda parte, os penafidelenses estiveram perto do empate num cabeceamento de Jefferson ao minuto 53: a bola bateu no ferro.

Os golos que sentenciaram o jogo aconteceram aos minutos 66 e 79, ambos da autoria de João Mendes.

Com o triunfo, a Académica pôs fim a uma sequência de três jogos sem vitórias – um empate seguido de duas derrotas – e isolou-se à condição no sétimo lugar, com 35 pontos. O Penafiel, ainda que com o dobro dos pontos (28) face à primeira equipa em zona de descida (Cova da Piedade, 17.º, com 14 pontos), somou a oitava jornada consecutiva sem vencer: são cinco empates e três derrotas desde a 17.ª jornada.