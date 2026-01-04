João Mendes
Há 1h e 30min
João Mendes: «Temos de estar na força máxima para chegarmos à final»
Lateral do Vitória fala na ambição de vencer o Sporting e chegar à final da Taça da Liga
Lateral do Vitória fala na ambição de vencer o Sporting e chegar à final da Taça da Liga
João Mendes, em declarações à Liga TV, fez a antevisão do jogo frente ao Sporting e afirmou o desejo que a equipa de Guimarães tem em conquistar um título da Taça da Liga, que ainda não existe no museu.
«É um título que o Vitória quer conquistar. Entramos em todos os jogos para vencer e, sem dúvida, que vai ser uma meia-final bonita para nós», afirmou.
O jogador formado no FC Porto reforçou a necessidade dos níveis de concentração estarem elevados e chamou a atenção para as dificuldades que um jogo a eliminar traz.
«Temos de estar muito concentrados. Como é um jogo a eliminar, não há grande chance para corrigir, então sabemos que a margem de erro é quase nula e temos de estar na força máxima para chegarmos à final.»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS