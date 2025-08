João Moutinho, médio do Sp. Braga, enviou esta quarta-feira as condolências à família de Jorge Costa. O antigo diretor do FC Porto faleceu esta terça-feira depois de uma paragem cardiorrespiratória.

«Queria deixar, em nome do grupo [do Sp. Braga], as condolências à família e à ‘nação’ portista pela morte do Jorge Costa. Sei que estão a sofrer. (…) Temos de seguir em frente. A vida é assim. Ver partir cedo de mais é o que custa», referiu o internacional português em antevisão à partida para a Liga Europa,

O antigo jogador do FC Porto lamentou, ainda, as recentes «tristezas das famílias» na recente pré-época, lembrando também a morte de Diogo Jota e André Silva.

Carlos Vicens, técnico bracarense que também se encontrava na conferência de imprensa, aproveitou para deixar uma mensagem a todos os entes queridos do antigo defesa central.

«Queria unir-me ao João em mandar uma mensagem de ânimo e condolências à família do Jorge Costa e à família do futebol, em especial ao FC Porto. É uma notícia trágica», disse o técnico espanhol.

O Sp. Braga enfrenta o Cluj, num encontro referente à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, marcado para esta quinta-feira, na Roménia.