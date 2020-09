João Moutinho concedeu esta quinta-feira uma entrevista à Premier League, na qual abordou vários assuntos relacionados com o momento do Wolverhampton.

Desde logo, a renovação do treinador Nuno Espírito Santo. «O que ele, a equipa e o staff fizeram nestes três anos foi espetacular. Fizeram um grande trabalho e é bom continuarmos com o mesmo treinador, já sabemos as ideias dele», começou por dizer.

O internacional português comentou depois as chegadas de Nélson Semedo e Fábio Silva ao clube, provenientes de Barcelona e FC Porto, respetivamente.

«Conheço o Nélson muito bem. Vi-o jogar no Benfica, no Barcelona e na Seleção Nacional. É um grande jogador e uma grande pessoa. É importante para nós porque o nosso grupo é muito bom. Nestes três anos, tem sido um dos melhores grupos onde já estive no futebol.»

«Fábio Silva tem um grande potencial. É um jogador jovem que precisa de continuar a trabalhar para mostrar a qualidade que tem. Acho que tem tudo para mostrar o quão bom é, e nós vamos tentar ajudá-lo a evoluir», disse.

Moutinho deixou depois elogios a Diogo Jota, avançado luso que trocou recentemente os wolves pelo Liverpool: «Estou muito contente por ele porque é um grande jogador e uma grande pessoa. É o tipo de jogador que qualquer treinador gosta de ter. Espero que faça uma grande carreira.»

Aos 34 anos, João Moutinho é um dos jogadores mais experientes do plantel do Wolverhampton e também da Seleção Nacional. Ainda assim, defende o próprio, isso não lhe dá mais responsabilidade.

«Eu tenho responsabilidades, como os mais jovens têm. Isso não tem nada a ver com a idade. Todos temos as nossas responsabilidades. Gosto de ajudar os mais jovens, mas tento aprender com eles também. Todos nós aprendemos todos os dias. Se pensarmos que sabemos tudo, paramos de evoluir», defendeu.