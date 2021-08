O Wolverhampton partilhou nas redes sociais um vídeo de um momento descontraído do treino da equipa, no qual se vê o português João Moutinho, acompanhado por Raúl Jiménez e Owen Otasowie, a praticar os seus dotes no basquetebol.

O médio português não gosta de perder nem a feijões e já assumiu o seu mau-perder. Por isso, aplicou-se para ganhar o desafio de lançamentos, ao estilo de um basquetebolista profissional, acertando os quatro lançamentos que fez. No final, a festa é de quem só gosta de ganhar.

Os Wolves vão começar a campanha na Liga Inglesa fora de portas, frente ao Leicester, no próximo sábado.