Bernardo Silva, jogador do Manchester City e atual internacional português, fez a antevisão do jogo da Seleção nacional contra a Croácia, neste sábado, no Jamor.

O médio foi questionado sobre o interesse de grandes clubes em João Neves, médio do Benfica e colega de Seleção. Um jornalista perguntou-lhe se gostaria que Neves fosse para o City e Bernardo não se fez rogado.

«Dizia-lhe para vir para o Manchester City, já (risos). Não é fácil, é um jogador que muitos clubes querem, pelo sucesso que teve na última época. Eventualmente. Não tenho nenhuma informação privilegiada, mas acho que sim, pelo que oiço. Como português e como um jogador que aprecio muito, claro que gostava de vê-lo ao meu lado. Quero o melhor para ele, e que faça o seu caminho», começou por dizer.

Bernardo afirma ainda que Guardiola não precisaria de convencimento. «Não preciso de o convencer. João Neves convence pela forma como trabalha, por aquilo que dá ao jogo. É um jogador que não vai ser muito barato, calculo que não seja fácil para muitos clubes entrarem na corrida por ele. Que tome a sua decisão, seja ela ficar ou ir, que seja o melhor para ele. Se continuar com a energia que tem, pode ter um grande futuro pela frente», finalizou.