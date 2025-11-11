O governo lançou esta terça-feira uma campanha de sensibilização para o voto, dirigida aos portugueses que vivem no estrangeiro. A iniciativa pretende incentivar a participação eleitoral da diáspora e, para lhe dar mais impacto, os responsáveis escolheram João Neves e a namorada Madalena Aragão para serem protagonistas.

Gravada em Paris, cidade onde o internacional português vive desde o ano passado, quando assinou pelo PSG, a campanha explica como os cidadãos a viver no estrangeiro que podem exercer o direito de voto, tendo em vista as eleições presidenciais marcadas para 18 de janeiro de 2026.

«Se, como o João Neves, vive no estrangeiro, confirme o seu local de voto em www.recenseamento.pt. Se não está recenseado e pretende votar num Posto Consular na sua área de residência, inscreva-se até ao dia 18 de novembro», lê-se na publicação oficial do governo português.