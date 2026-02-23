João Neves e o PSG acertaram a renovação de contrato até 2030, segundo avançou este domingo o Le Parisien e confirmou o Maisfutebol.

Contratado ao Benfica por 60 milhões de euros (mais dez milhões por objetivos), João Neves tinha contrato até 2029, acrescentando-lhe mais um ano. O internacional português vai ser premiado também, naturalmente, com um aumento salarial.

Em época e meia na capital francesa, João Neves realizou 82 jogos, marcou 13 golos e fez 12 assistências, assumindo-e como peça fundamental do onze de Luís Enrique.

A influência no campeão europeu é agora reconhecida com uma renovação que em breve deve ser passada ao papel.