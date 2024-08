Esta quarta-feira, João Neves pode estrear-se com a camisola do Paris Saint-Germain, depois de ser convocado para o particular com o Sturm Graz.

Anunciado como jogador dos franceses no domingo, proveniente do Benfica, o jovem médio não demorou a impressionar Luis Enrique e é um dos 19 elementos escolhidos para o jogo na Áustria.

Destaque também para Gonçalo Ramos que também foi convocado.

O PSG e o Sturm Graz entram em campo às 17h30.

Eis os convocados: