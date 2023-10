João Neves é a grande novidade na convocatória de Roberto Martínez para os próximos jogos com a Eslováquia e Bósnia-Herzegovina, relativos à fase de qualificação para o Euro2024. Em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, o selecionador explicou as razões da «promoção» do jogador do Benfica.

«O João acho deu mais um passo na sua evolução como futebolista. Esta época está a liderar uma equipa como o Benfica. Joga na Liga dos Campeões, foi o homem do jogo frente ao FC Porto. Acho que depois do bom desempenho nos Sub-21, no último estágio, agora dá um merecido passo em frente. Agora tem de lutar para o próximo passo na sua careira», destacou.

Além de João Neves, Roberto Martínez recupera Raphael Guerreiro, mas, de resto, mantém exatamente as mesmas escolhas da última convocatória, deixando de fora jogadores que têm estado em evidência, como são os casos de Galeno, Paulinho ou Bruma.

«Acho que esta foi a lista mais difícil para nós, porque fizemos uma pré-lista de 42 jogadores e foi muito difícil. Acho que não há um jogador que não mereça continuar depois do desempenho do último estágio, porque foi um resultado histórico, um comportamento exemplar. Depois temos jogadores portugueses que estão a jogar num alto nível, que estão a jogar nas melhores competições do mundo, como o Diogo Leite, o Bruma, depois o Matheus Nunes. Também acho que o Galeno é jogador muito útil, o João Mário do FC porto, o William Carvalho, que voltou», destacou.

Um grupo alargado que, na visão do selecionador, acaba por ser positivo para o futebol português. «Agora temos um grupo de jogadores que é muito maior que as posições disponíveis. Esta é a realidade. É uma boa notícia para o futebol português, temos muita concorrência para as nossas seleções», acrescentou.

O selecionador fez, depois, questão de deixar uma mensagem, dirigida aos jogadores que ficaram de fora da presente convocatória. «Quero enviar uma mensagem para os jogadores que estão agora fora, para continuaram a trabalhar para quando chegarem à seleção estarem prontos», referiu.

A prioridade da atual convocatória é para garantir, desde já, a qualificação para a fase final do Euro2024, depois, a partir de novembro, a convocatória já poderá contar com novos nomes. «Passo a passo. Agora vamos ter um estágio com uma importância extrema. Podemos ficar apurados no próximo jogo. Uma vitória contra a Eslováquia significa o apuramento, mas depois precisamos de continuar a crescer. Agora o único objetivo é preparar o jogo com a Eslováquia da melhor forma possível. Temos um grupo maior do que os 26 que temos neste estágio, isso é claro, depois falaremos dos próximos estágios», destacou ainda.

Portugal defronta a Eslováquia a 13 de outubro, no Estádio do Dragão, às 19h45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, também às 19h45 de Lisboa.