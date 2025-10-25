João Noronha Lopes fez esta sexta-feira o encerramento da campanha eleitoral num Pavilhão do Fórum Luís de Camões, na Brandoa, completamente cheio, e esta noite com uma presença especial: Fabrizio Miccoli veio de Itália para manifestar apoio ao candidato, ao lado do amigo Nuno Gomes.

Houve muita música, gritos de «Benfica», atuações de Samuel Úria e discursos de apoiantes, entre os quais os humoristas Ricardo Araújo Pereira (que enviou uma mensagem gravada) e Manuel Cardoso.

Noronha Lopes teve uma entrada triunfal, ao melhor estilo teatral de uma campanha presidencial nos Estados Unidos, e assumiu a palavra para deixar uma mensagem clara. «É dia de virar a página», sublinhou, num discurso feito já perto da meia noite.

«Com a humildade democrática de um clube que é vosso, posso garantir: esta será a missão da minha vida, vamos a isso! Amanhã é dia de virarmos a página do nosso clube. Amanhã estão todos convocados. E estejam prontos para começar ao serviço no domingo às 9 horas da manhã.»