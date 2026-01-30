«Vai ser um jogo difícil, mas o Estrela vai dar uma grande resposta»
Treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, antevê jogo frente ao Alverca
João Nuno espera um jogo difícil frente ao conjunto ribatejano do Alverca e espera, depois da derrota por 4-0 frente ao Benfica, uma «grande resposta», no jogo marcado para este sábado, a partir das 20h30. O treinador do Estrela da Amadora falou, ainda, sobre o mercado de transferências e o impacto que isso pode ter no plantel.
Qualidade do adversário
«O Alverca é uma equipa organizada, muito vertical, que tem jogadores rápidos na frente, também com muita juventude e, portanto, vai ser um jogo difícil para as duas equipas. Acho que o Estrela vai dar uma grande resposta e esperamos um Alverca também forte.»
Necessidade de dar uma resposta
«Queremos ganhar o jogo, é sempre dessa forma que olhamos para os jogos. Vimos de dois resultados que não queríamos, queremos dar resposta amanhã (sábado) e fazer um grande jogo em Alverca. Comparativamente com o jogo com o Estoril Praia, esperamos jogar 11 contra 11, essa é a primeira parte.»
Confiança no trabalho realizado
«Vai ser um jogo difícil para o Alverca e para nós. O Alverca em casa tem sido uma equipa difícil, com excelentes resultados, muito fruto do que é o seu jogo, mas acredito muito no que estamos a fazer.»
Mantêm-se três avançados, mas as características são diferentes
«O Sidney tem características que achamos muito interessantes para dentro da área, diferente do que tínhamos com o Kikas, mas dá-nos outras coisas. Tínhamos três avançados no plantel e agora vamos continuar com três.»
Mercado obriga a dar passos atrás
«Tantas entradas e saídas faz com que tenhamos de voltar um pouco atrás no processo e voltar a tocar em algumas coisas que já tínhamos feito há um tempo. Mas são jogadores de qualidade.»