João Palhinha já esteve em Munique, onde realizou os necessários exames médicos e tratou de todos os trâmites para ser jogador do Bayern Munique. Nesta altura, de resto, o médio já seguiu para férias juntamente com a família.

Recorde-se que, após a eliminação do Euro 2024, Palhinha não regressou a Portugal no avião fretado pela Federação Portuguesa de Futebol, tendo permanecido na Alemanha para se deslocar a Munique e tratar da transferência para o Bayern

Como o Maisfutebol noticiou, o acordo entre Palhinha e o clube alemão há muito estava finalizado, para um contrato por quatro temporadas, mais uma de opção, da mesma forma que havia acordo entre o Fulham e o Bayern.

Assim sendo, e depois de realizados os exames médicos, por que razão a transferência ainda não é oficial? Basicamente porque há detalhes que faltam acertar entre Fulham e João Palhinha, como noticiou a Sky Alemanha.

São esses pormenores relativos à saída do internacional português do clube inglês que estão a atrasar a conclusão do negócio, até porque sem estarem resolvidos, não haverá transferência finalizada. No entanto, a convicção é que se vai resolver, podendo até acontecer ainda esta segunda-feira.

Por isso João Palhiha pode ser anunciado ainda esta segunda-feira como reforçoi do Bayern, ou então nos próximos dias. Tudo depende do acordo com o Fulham.