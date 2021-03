O futebolista do Sporting, Nuno Mendes, considerou esta terça-feira que a estreia nas convocatórias da seleção A de Portugal é um «prémio» para si e para o Sporting e lembrou também o papel de todos os colegas de equipa em Alvalade para este momento.

«Estou muito contente por esta chamada. É um prémio para mim e para o Sporting por aquilo que tem feito com os jovens jogadores. Cabe-me continuar a mostrar aquilo que aprendi até aqui e dar alegrias aos adeptos», referiu o jogador de 18 anos, aos canais do clube leonino, frisando que os «companheiros de equipa tiveram um papel muito grande nesta chamada».

Sobre o que o espera na seleção, em particular com a convivência com jogadores como Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes admitiu que «vai ser diferente» e espera «reagir bem e ficar «tranquilo». «É normal que sinta algum nervosismo, mas acho que vou ser bem recebido por todos», apontou.

Por outro lado, o também estreante João Palhinha, que já reagira numa publicação nas suas redes sociais pessoais, afirmou também aos meios do Sporting que «não seria possível se não estivesse a fazer bem» o seu trabalho e «se a equipa do Sporting não estivesse tão bem como está». «É também graças aos meus colegas que vou ter a oportunidade de representar o meu país», referiu.

Mendes e Palhinha poderão assim estrear-se nos três próximos jogos da seleção, que defronta Azerbaijão (24 maço), Sérvia (27 março) e Luxemburgo (30 março) nos três primeiros jogos de qualificação para o Mundial 2022.