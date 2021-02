O Sporting anunciou, nesta segunda-feira, que o presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul julgou procedente o pedido de aplicação de medida cautelar ao castigo de João Palhinha, e por isso suspendeu o efeito dessa decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

A SAD leonina revela que a decisão foi conhecidas às 16 horas desta segunda-feira, e por isso «congratula-se com a celeridade com que o sistema judicial português deu resposta à pretensão do seu jogador», mas considera que «o tempo do futebol profissional não se compadece com a necessidade de reagir judicialmente perante decisões tão clamorosamente ilegais e que comprometem a verdade desportiva».

«A lamentável decisão do Conselho de Disciplina forçou o jogador a uma reacção junto dos tribunais em tempo recorde; forçou os tribunais a decidir também com grande prontidão; mas, pelo meio, forçou a Sporting CP - Futebol, SAD a tomar opções desportivas que a prejudicam seriamente. Não é possível preparar adequadamente um jogo – muito menos um desafio com a importância do de hoje – com este tipo de incerteza», acrescenta o comunicado.

A fechar, o Sporting defende que o Conselho de Disciplina «não tem condições para assumir a importante responsabilidade que é conduzir a disciplina desportiva profissional», e que «resta, portanto e apenas, o caminho da demissão».

De recordar que João Palhinha foi suspenso por um jogo ao completar uma série de cinco cartões amarelos frente ao Boavista.

O Sporting recorreu para o pleno do Conselho de Disciplina, e o árbitro do encontro, Fábio Veríssimo, considerou nesse processo que a decisão foi errada, mas ainda assim o Conselho de Disciplina manteve o castigo, com base no princípio da «doutrina do terreno de jogo», que defende a decisão tomada pelo árbitro no momento, no jogo.

A SAD leonina recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto, mas já consciente de que dificilmente sairia uma decisão em tempo útil.

Também foi apresentado este processo no Tribunal Central Administrativo do Sul, que agora veio dar procedência ao pedido de aplicação de medida cautelar e suspender o castigo.

No comunicado o Sporting diz-se prejudicado do ponto de vista desportivo, mas não diz - pelo menos taxativamente - que João Palhinha vai falhar o dérbi na mesma.

Questionado sobre este assunto, na véspera do encontro, o treinador do Rúben Amorim respondeu que, para ele, era «um dado adquirido que Palhinha não jogava», e que por isso o médio não ia para estágio.

«Se ele não vai jogar, era incapaz de tirar à última da hora o jogador que fez o treino hoje. Ando aqui há uns tempinhos e percebo que isto não vai ser tão rápido. Nunca tive muitas esperanças de que o Palhinha pudesse jogar. Nem para estágio vai», respondeu.

De referir ainda que João Palhinha foi visto a entrar na Academia de Alcochete já durante o período da tarde (veja o vídeo associado ao artigo).

em atualização