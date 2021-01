O Sporting decidiu apresentar, junto do Tribunal do Desporto (TAD), um recurso da suspensão de João Palhinha.

O processo foi entregue neste sábado, mas dificilmente haverá uma decisão em tempo útil, tendo em conta que o dérbi com o Benfica está agendado para esta segunda-feira.

Em todo o caso a SAD leonina entende a decisão é injusta, e por isso remete para o processo para o TAD na esperança que lhe seja dada razão.

João Palhinha completou uma série de cinco cartões amarelos na visita ao Bessa, e por isso foi suspenso por um jogo, o que o afasta do jogo com o Benfica.

Os leões recorreram logo da decisão do Conselho de Disciplina, e o árbitro do encontro, Fábio Veríssimo, assumiu que a decisão disciplinar não foi adequada, mas ainda assim o castigo foi mantido, com base no princípio da "doutrina do terreno de jogo", que defende a autoridade do árbitro dentro do campo.