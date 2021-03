A Federação Portuguesa de Futebol vai recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que deu razão ao Sporting no recurso apresentado contra o castigo de João Palhinha e por isso anulou o castigo ao médio leonino.

Segundo o Maisfutebol apurou, o Conselho de Disciplina considera que o acórdão do TAD nem sequer é claro, não se percebendo muito bem se está a anular o quinto cartão amarelo ou apenas o castigo a João Palhinha.

Para além disso, e à semelhança do que faz com grande parte das decisões do Tribunal Arbitral do Desporto que lhe são desfavoráveis, a Federação prepara já o recurso para o Tribunal Central Administrativo do Sul.

O caso João Palhinha não acabou, portanto, com esta decisão do TAD e promete não acabar tão cedo, já que as duas partes estão dispostas a levar o caso até às últimas consequências, o que passaria por recorrer da decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul para o Supremo Tribunal de Justiça.