João Palhinha está a gozar um período de férias depois de ter representado a seleção de Portugal nos compromissos referentes à Liga das Nações.

Depois de alguns dias no Dubai, o médio do Sporting seguiu para as Maldivas na companhia na namorada, a cantora Patrícia Palhares.

Foi ali, já neste domingo, que o internacional português decidiu brincar com a incerteza em torno do seu futuro: «Fabrizio Romano acaba de confirmar o novo reforço do Fushifaru Maldives Club».

Refira-se que Fabrizio Romano é um jornalista italiano especialista no mercado de transferências e Fushifaru é o nome do resort em que João Palhinha está a passar férias.

Como o Maisfutebol escreveu, o Fulham surge nesta altura como principal interessado no médio, enquanto o Wolverhampton precisa de fazer um encaixe financeiro antes de avançar em pleno para o reforço do plantel.

