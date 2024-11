João Palhinha falhou o treino desta quarta-feira da Seleção Nacional, na Cidade do Futebol em Oeiras.

O médio do Bayern Munique ficou de fora devido a problemas físicos e está a ser avaliado pela Unidade de Performance da seleção.

Já Fábio Silva, internacional sub-21 e que esteve presente nas últimas duas sessões da seleção AA, regressou aos comandados por Rui Jorge.

Portugal defronta a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19:45, e visita a Croácia, em Split, em 18 de novembro, quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação para os quartos de final.