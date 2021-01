João Palhinha deixou o relvado do Estádio do Bessa em lágrimas, claramente a chorar, depois de ter visto um cartão amarelo que o retira do apetecível dérbi da próxima jornada frente ao Benfica.

O médio até começou o jogo no banco, de forma a preservar-se de um possível amarelo, mas entrou aos 77 minutos e logo a seguir, aos 80 minutos, na primeira falta que fez, viu o cartão amarelo.

A decisão do árbitro Fábio Veríssimo revoltou jogadores e banco do Sporting, até porque pareceu algo exagerada, na sequência de uma falta normal. No fim, Palhinha não escondeu a desilusão.