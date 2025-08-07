É chegar, estrear-se a titular e enfrentar a antiga equipa. Vai ser assim o primeiro jogo de João Palhinha no Tottenham.

O internacional português foi oficializado nos «spurs» há quatro dias, mas isso não o impede de saltar diretamente para o onze inicial. A estreia do médio de 30 anos vai acontecer esta quinta-feira diante do Bayern Munique, clube pelo qual está emprestado.

O jogo de preparação vai ter início pelas 17h30, na Allianz Arena, em Munique. Esta partida marca o último jogo de pré-época dos ingleses.

A estreia oficial está marcada para o próximo dia 13 de agosto, frente ao PSG, na Supertaça Europeia.

O onze do Tottenham: