Declarações do adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Valladolid, em jogo de pré-época, em Alverca:

«Jogo no qual procurámos o estímulo competitivo, para verificar e aferir o grupo de trabalho, assimilação de ideias, desenvolvimento do modelo. O jogo correu bem, os jogadores demonstraram união, entreajuda nos momentos mais difíceis, pelas dificuldades impostas pelo adversário. Importante para verificarmos novas dinâmicas, nuances. A resposta foi a melhor.»

[Integração dos reforços:] A integração de novos jogadores no plantel é um aspeto fundamental. Todos nós, staff e jogadores, procuramos ajudar, facilitando a integração e que cada jogador consiga demonstrar as suas capacidades. Fica, sobretudo, o espírito positivo, unido, de quem está a jogar e de quem está fora, à procura do que não tenha acontecido antes.»

[Mercado:] «O mercado está aberto, para comprar e vender, faz parte. Estamos preparados par isso, as coisas estão bem programadas, importante é pensar no presente.»

«O Palhinha é jogador do Sporting, tem feito um ótimo percurso, faz parte do plantel, hoje jogou, é o que interessa. É pensar que, à frente, o Palhinha, como os outros, tenham um futuro brilhante.»