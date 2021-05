O secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, revelou esta quinta-feira que já está a ser preparada a festa do título do Sporting, no caso de os leões confirmarem a conquista do título nacional.

Em declarações ao Canal11, o responsável disse mesmo que decorre «hoje mesmo» uma reunião entre a Câmara Municipal de Lisboa, as forças de segurança e o Sporting.

«[Festa] Está a ser preparada, tive oportunidade já esta semana de falar com responsáveis do Ministério Administração Interna e hoje mesmo decorre uma reunião entre a Câmara Municial de Lisboa, um potencial vencedor do campeonato [Sporting] e as forças de segurança», começou por dizer.

«É muito melhor que alguma coisa esteja preparada, do que deixarmos que as comemorações aconteçam livremente. Sabemos que será muito difícil evitar essas manifestações e o melhor é enquadrá-las e dar-lhes as melhores condições. É possível juntarmos pessoas com segurança. É isso que é fundamental que se faça», acrescentou.

Os leões estão a quatro pontos de serem campeões nacionais. Caso o FC Porto perca pontos com Benfica ou Farense, podem sê-lo na próxima terça-feira, na receção ao Boavista.