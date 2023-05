João Pedro Sousa lamentou neste domingo, na antevisão ao jogo com o Desp. Chaves, que a polémica do jogo com o FC Porto, que resultou na eliminação da Taça de Portugal, tenha afastado para segundo plano o melhor do futebol.

«Não se falou do jogador magnífico que é o Otávio e do seu golo soberbo, da forma como o FC Porto festejou [esse golo], que também é bonito. Aquela acústica, que é fabulosa, as pessoas pagam para ver aquilo, isso é que é futebol. Não se falou na forma como os jogadores do FC Porto cumprimentaram os do Famalicão no fim. Devo dizer também que o staff do FC Porto foi muito elegante como tratou o do Famalicão depois do jogo», suiblinhou.

Já quando questionado se, confirmando-se a versão de Colombatto, que garantiu ter proferido outras palavras que não o insulto racista, esperaria um pedido de desculpas formal de Pepe e de Sérgio Conceição, João Pedro Sousa voltou a defender o seu jogador.

«Se ele tivesse dito isso [Pepe acusou Colombatto de lhe ter chamado macaco] ele pedia desculpa e assumia o erro, mas não disse. O Pepe pode ter percebido mal, admito isso, mas este é um assunto demasiado feio para ser discutido no futebol. Não quero alimentar um episódio de todo desagradável», disse.

O treinador revelou ainda ter conversado com Colombatto e que os dias seguintes foram difíceis para o jogador: «São situações muito melindrosas, mas ele tem essa capacidade de, em situações de stress, encontrar o equilíbrio», defende.

Já sobre o jogo com os flavienses, importante na luta pelo quinto lugar, que dá acesso às competições europeias, João Pedro Sousa enalteceu a ambição da sua equipa.

«Vamos lutar pelo que conseguirmos alcançar, não queremos acabar em sétimo lugar, queremos subir, chegar ao sexto e, se possível, ao quinto lugar. Sentimos que temos essa capacidade», disse, antes de elogiar o rival.

«É uma equipa muito boa, muito competente e organizada, muito bem treinada por Vítor Campelos, com jogadores tecnicamente muito evoluídos, defensivamente muito forte e com jogadores ofensivamente muito rápidos. É uma equipa que coloca dificuldades a qualquer adversário. Ainda recentemente venceu o primeiro classificado [Benfica] em casa. Temos de estar no nosso máximo para impor o nosso jogo», resumiu.

Gustavo Sá e Gustavo Assunção, castigados, são baixas certas no Famalicão, tal como os lesionados de longa data Puma Rodriguéz e Théo Fonseca.

Famalicão, sétimo classificado, com 42 pontos, e Desp. Chaves, 10.º, com 40, defrontam-se a partir das 19h desta segunda-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, num jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.