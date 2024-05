João Pedro Sousa está muito próximo de chegar a acordo com o Cuiabá para se tornar o treinador da equipa que disputa a Série A do Brasileirão.

Como o Maisfutebol noticiou na terça-feira, o antigo técnico do Famalicão tornou-se o preferido do clube brasileiro, depois de Álvaro Pacheco ter recusado mudar-se no imediato para o Brasil.

Ora nesse sentido, João Pedro Sousa reuniu-se esta quarta-feira com os dirigentes do Cuiabá, estando em cima da mesa um contrato válido até final deste ano de 2024.

As conversas correram de forma positiva e o entendimento com o português está próximo. Nesta fase, aliás, falta apenas o Cuiabá dar uma resposta definitiva às pretensões do português.