João Pedro, defesa-central do Leixões, foi surpreendido nesta quarta-feira com uma camisola autografada e uma mensagem de Bruno Fernandes. O médio do Manchester United fez questão de enviar uma prenda para o pequeno Kiko, filho do jogador leixonense, que está doente há mais de dois meses.



Francisco Silva, conhecido como Kiko, que celebrou recentemente o 12.º aniversário, adoeceu no final de maio, apresentando febre e perda de força nos músculos. Ao longo dos últimos dois meses, os inúmeros testes realizados ainda não detectaram a origem dos problemas de saúde.



João Pedro, atualmente com 32 anos, tem acompanhado toda a situação com natural apreensão. Nesta altura, encontra-se em estágio de pré-época com o Leixões e o clube de Matosinhos fez questão de partilhar o gesto de Bruno Fernandes.