João Pereira, treinador do Casa Pia, na antevisão do jogo frente ao Famalicão, sublinhou a estabilidade que a equipa famalicense atravessa neste momento, em contraste com o próprio Casa Pia. O treinador mostrou-se satisfeito com o resultado na última jornada e quer agora dar-lhe continuidade.

Convocatória difícil devido à qualidade do plantel

«O onze está caro, mas até a convocatória está cara neste clube. Este plantel é vasto, temos jogadores a regressar de um período de lesão e vai ficar ainda mais caro. Têm de sentir o privilégio de jogar no Casa Pia. Aliãs, só o facto de pertencer ao clube já tem de ser um sentimento de orgulho muito grande. Têm de ter o prazer de conquistar esse espaço, têm treinado muito bem semana após semana e tem sido cada vez mais difícil fazer a convocatória.»

Estabilidade na equipa do Famalicão

«É uma equipa coesa, forte e com identidade bem vincada. Já teve momentos de altos e baixos e, neste momento, mostra estabilidade. Nós vimos de uma vitória e de uma fase em que não estávamos contentes. Todas as equipas vão ter essas fases, mas não queremos estar nelas e trabalhamos para não estar. Nós, felizmente, demos uma boa resposta e vamos querer dar continuidade.»

Equipa trabalha identidade de jogo

«O Famalicão é uma equipa que sabe jogar curto, de forma associativa e atacar a profundidade com laterais muito projetados e médios muito combativos. É competente também na bola parada. O Famalicão não tem tido tantas mudanças, nós encontramo-nos a caminhar para isso e prova disso foi o jogo com o Arouca, já com uma identidade mais próxima da que idealizamos. Estamos aquém do que somos capazes, mas precisamos de tempo para transformar a equipa no que pretendemos.»

Espírito de grupo e papel dos capitães

«Temos um bom espírito de grupo e é fácil nesse sentido. Independentemente de ganharmos ou não, é muito mérito deles. Méritos dos nossos capitães, pela forma como lideram o grupo, e dos que chegaram pela forma humilde, mesmo tendo as suas personalidades. Também faz de nós diferentes a forma como os acolhemos aqui e como estamos preparados, em que o objetivo é acelerar essa integração e adaptação, para termos uma equipa cada vez mais forte.»