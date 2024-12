Declarações de João Pereira, treinador do Sporting, na conferência de imprensa posterior à derrota com o Santa Clara, neste sábado (1-0):

[Jogadores queixaram-se do critério do árbitro?]

«O que eu senti é que temos de fazer mais para ganhar o jogo, não vou falar de arbitragem, já bastava quando era jogador, não vou cometer esses erros.»

[Ambiente nas bancadas prejudicou?]

«Eu senti apoio, até tenho na minha memória bastante claro aos 82 minutos o estádio todo a apoiar e a cantar para que a equipa chegasse ao golo. Acho que apoiaram do princípio ao fim. Mas é normal que, com duas derrotas seguidas, queiram no final demonstrar desagrado.»

[Críticas dirigidas a João Pereira e Varandas pelos adeptos]

«Foram duas derrotas, que nada vai abalar o nosso espírito. Sinto plenamente que vamos dar a volta e que vamos dar uma resposta à altura.»

[Arbitragem prejudicou o resultado?]

«Não comento arbitragem e nós temos que ser frios na análise. Mesmo com o que possa ter acontecido, temos de criar mais oportunidades, ser mais consistentes e fazer golo.»