A conquista do bronze de Jorge Fonseca entusiasmou tudo e todos. Até José Mourinho e companhia festejaram.

Nas redes sociais, o treinador da Roma, que ainda está em Portugal, depois do jogo-treino da noite de quarta-feira frente ao FC Porto, partilhou um vídeo no qual está sentado ao lado dos adjuntos João Sacramento e Nuno Santos a ver o combate de Jorge Fonseca. Quando se confirmou a conquista da primeira medalha para Portugal, José Mourinho e os seus adjuntos saltaram de alegria, com gritos de euforia pela vitória.

Jorge Fonseca perdeu nas meias-finais, mas conquistou a medalha de bronze em Judo. É a primeira medalha portuguesa em Tóquio2020, a 25.ª de sempre.