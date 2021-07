Depois da final do Euro 2020, ganha pela Itália, o agente do médio Jorginho, do Chelsea, falou ao Calciomercato sobre a conquista do jogador e sobre o mercado de transferências.

«É u m momento especial porque o objetivo sempre foi trabalhar para o melhor resultado. Ele ser campeão europeu com a Itália, depois de tantos anos, é uma satisfação incrível. É difícil até transmiti-lo em palavras», disse João Santos, o agente do jogador.

O médio italiano nasceu no Brasil, mas sente-se integrado na nova pátria.

«O Jorginho é um exemplo de verdadeira integração. O sangue não tem nada a ver com isso, ele vê a Itália como a sua pátria. Na Itália, ele vê uma emoção incomensurável. Ele sente-se italiano, apesar de ter nascido no Brasil, e todos deviam aprender com este sentimento tão forte dele», disse João Santos à imprensa italiana.

Quanto ao mercado, o agente diz que Jorginho tem mais dois anos de contrato com o Chelsea, mas o mercado de transferências é sempre uma surpresa.

«Ele tem um contrato de dois anos, está tudo nas mãos do clube. Ele vai jogar o Campeonato do Mundo de Clubes e a Supertaça Europeia. Para um jogador de futebol, esses objetivos são importantes. Mas o mercado de transferências é sempre o mercado de transferências, e se um clube importante apresentar proposta, aí faremos uma avaliação. No momento, Jorginho vai jogar no Chelsea na próxima temporada», revelou o agente.