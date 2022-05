O tenista português João Sousa ascendeu esta segunda-feira ao lugar 79 no ranking mundial, numa classificação que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic, vencedor do Masters 1.000 de Roma no passado domingo.

O sérvio que poderia ter perdido a liderança na hierarquia ATP caso tivesse um desempenho negativo no torneio italiano, venceu Stefanos Tsitsipas na final. O grego também beneficiou da sua prestação em Roma, alcançando a quarta posição do ranking, atrás do russo Daniil Medvedev e do alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Tsitsipas relegou para o quinto posto o espanhol Rafael Nadal, que foi eliminado nos oitavos de final da prova disputada na capital italiana, em terra batida, não conseguindo revalidar o título que obteve na edição anterior.

João Sousa continua a ser o melhor representante português e o único no «top 100», no 79.º lugar, depois de ter sido afastado nos dezasseis avos de final do torneio de Bordéus pelo também português Nuno Borges, que subiu seis posições, para a 126.ª, a sua melhor classificação de sempre.

Já Gastão Elias, desceu dois lugares, para o 157.º, enquanto Frederico Silva e Pedro Sousa já estão fora dos 200 primeiros classificados, em 262.º e 287.º, respetivamente.