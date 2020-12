Um dia depois do empate caseiro do Estoril, frente ao Vizela, o Mafra falhou o assalto à liderança da II Liga, ao perder em casa com o Vilafranquense (0-1).

O único golo do encontro foi apontado por Carlos Fortes, logo aos cinco minutos.

Após dois nulos, frente a Desp. Chaves e Académica, João Tralhão consegue assim a primeira vitória como técnico do Vilafranquense.