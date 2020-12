O treinador do Vilafranquense, João Tralhão, afirmou neste sábado que a equipa não irá ao Estádio da Luz para ver as vistas, quando defrontar o Benfica na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Com passado no clube lisboeta, o técnico elogiou ainda a equipa de Jorge Jesus.

«Não vamos ao Estádio Luz em passeio, não vamos lá em turismo, vamos para poder disputar o jogo», afrimouJoão Tralhão, na antevisão ao encontro e citado pela Lusa.

«O Vilafranquense irá encontrar um adversário fortíssimo», frisou o treinador que, ainda assim, acredita que a equipa que orienta possa tirar proveito de «algumas limitações, muito poucas, do Benfica».

Em Rio Maior, onde fez a antevisão do jogo que se disputa no domingo, João Tralhão afirmou que a equipa de Vila Franca de Xira «está extra motivada» para o duelo com «uma das melhores equipas portuguesas e das melhores da Europa».

«O Benfica é uma das equipas mais complicadas de preparar», acrescentou Tralhão, que assumiu o comando técnico do clube há cinco jogos.

O próximo é frente ao clube que representou mais de 18 anos e no qual foi treinador de formação. Por isso, Tralhão admite que tem «um sentimento especial» neste regresso, às 20h30 deste domingo.