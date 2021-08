João Virgínia nasceu em 1999, pelo que tem atualmente 21 anos, com tudo o que isso significa: é um típico rapaz da Geração Z, que cresceu com os telemóveis, as redes sociais e a web 2.0 a fazer parte da vida dele.

Não surpreende por isso que o último reforço do Sporting e a namorada sejam fãs do Tiktok e dos vídeos criativos, que publicam frequentemente na rede social chinesa: ele tem 17 mil seguidores, ela tem impressionantes 200 mil.

São vídeos curtos, quase sempre divertidos, que geram muitas interações e que devem divertir o casal, que assim aproveita para criar algo diferente no tempo em que está junto.