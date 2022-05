Jody Lukoki, antigo avançado do Ajax, morreu esta segunda-feira aos 29 anos.

Lukoki deu os primeiros passos nas camadas jovens do Ajax, tendo permanecido no clube de Amsterdão até 2013, prosseguindo a carreira SC Cambuur e Zwolle, ambos nos Países Baixos. Esta temporada regressou à Eredivisie para jogar no Twente, depois de passagens pela Bulgária e Turquia.

O internacional pela República Democrática do Congo terminou o contrato com o Twente no passado mês de fevereiro, após ter sido condenado pela justiça por agredir a companheira. Não foram reveladas as causas da morte do jogador.