A incorporação de Joelson Fernandes no plantel principal do Sporting foi uma das mais recentes novidades no universo leonino.

Na antevisão ao jogo com o Sp. Braga para a meia-final da Taça da Liga, Emanuel Ferro, adjunto de Silas, falou sobre o jovem extremo de apenas 16 anos, começando por fazer uma análise mais abrangente.

«São jogadores para quem queremos o melhor enquadramento nesta transição [da formação para a equipa principal], que tem de ser feita de uma forma bem consubstanciada e enquadrada. Não é a primeira vez que o Joelson cá está: estão outros, como o Pedro Mendes, que já esteve em baixo, já cá esteve e voltou. E o Matheus [Nunes], o Rodrigo e outros tantos. Gostamos de ter connosco os jogadores da equipa sub-23», disse.

«O Joelson é um jogador em quem o Sporting acredita muito, um jogador de grande potencial, muito jovem, e é bom para ele e para a equipa estar connosco. O que vai acontecendo tem a ver com a evolução. E essa evolução vamos aferindo de momento a momento. (...) O enquadramento e a sustentação desta transição é fundamental para um sucesso que queremos a médio/longo prazo.»