A Federação Francesa de Futebol anunciou a convocatória final para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na lista de 21 jogadores, alternativa à lista original que caiu por terra, já que os clubes não autorizaram a ida de alguns jogadores, o destaque vai para a presença de Florian Thauvin, campeão do mundo em 2018, e André-Pierre Gignac, ambos jogadores do Tigres, do México. Quem ficou de fora foi Rami, jogador do Boavista que se ofereceu para representar a seleção francessa na competição.

A França vai defrontar México, África do Sul e Japão no Grupo A.

A lista de convocados:

Guarda-redes: Stefan Bajic (Saint-Etienne), Paul Bernardoni (Angers), Dimitry Bertaud (Montpellier);

Defesas: Melvin Bard (Lyon), Anthony Caci (Estrasburgo), Ismael Doukoure (Valenciennes), Pierre Kalulu (Milan), Michelin Clément (Lens), Thimotée Pembele (PSG), Modibo Sagnan (Real Sociedad);

Médios: Alexis Beka Beka (Caen), Jérémy Gelin (Rennes), Enzo Le Fee (Lorient), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Tigres), Lucas Tousart (Hertha Berlim);

Avançados: André-Pierre Gignac (Tigres), Kolo Muani (Nantes), Isaac Lihadji (Lille), Nathanael Mbuku (Reims) e Arnaud Nordin (Saint-Etienne).