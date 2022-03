A seleção de Cabo Verde venceu Guadalupe, por 2-0, num encontro particular realizado esta quarta-feira em França. O avançado Bebé estreou-se a titular pelos «Tubarões Azuis» e Jovane Cabral, cedido pelo Sporting à Lazio, foi o autor de um dos golos do encontro, no segundo jogo pela seleção.

Cabo Verde marcou um tento em cada parte, com o primeiro aos 13 minutos, por Jovane, que voltou aos convocados, depois de ter feito a sua estreia ainda em março de 2017.

O outro golo foi apontado por Tiago Correia (49m).

Este foi um dos três jogos particulares que Cabo Verde vai disputar nos próximos dias, seguindo-se, então, Liechtenstein (25 de março) e São Marino (28 de março).