Resultado surpreendente entre o Moreirense, da Liga portuguesa, e o Petro de Luanda, tricampeão de Angola. As duas equipas empataram nesta segunda-feira por 1-1, num encontro particular disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.

A equipa treinada por César Peixoto marcou pelo ponta-de-lança brasileiro Schettine. Tiago Azulão, grande figura do Petro de Luanda há alguns anos, igualou o marcador. O treinador português Ricardo Chéu orienta o clube angolano.

Recorde-se que o Moreirense tinha jogado um dia antes, com o Arouca, ganhando por 3-1. Portanto, César Peixoto utilizou jogadores suplentes e com menos minutos, segundo a agência Lusa.

O Petro de Luanda inicia oficialmente a temporada 2024/25 a um de setembro, com a Supertaça angolana, frente ao Bravos do Maquis, e está a cumprir a pré-época em Portugal. Já realizou vários jogos nosso país, tendo vencido o Casa Pia (1-0), o Vizela (2-1) e o Freamunde (7-1), e perdido com o Leixões (1-0) e o Marinhense (3-1).